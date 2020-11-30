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    30 ноября 2020, 20:04

    На Курском направлении не будет ходить ряд поездов. Вместо них запустят автобусы

    Анастасия Максимовских, Екатерина Филимонова

    С 1 по 11 декабря на участке Серпухов — Тарусская будут проводиться путевые работы. В связи с этим изменится расписание дальних пригородных поездов на Курском направлении, сообщили в пресс-службе ЦППК.
    На Курском направлении не будет ходить ряд поездов. Вместо них запустят автобусы

    Изменения коснутся поездов, следующих от и до Тулы, Серпухова, Чехова.

    Для удобства пассажиров по будням (1-4, 7–10 декабря) будут запущены компенсационные автобусы:

    • Автобус Ясногорск — Подольск отправится в 10:20 от станции Ясногорск, он проследует с остановками у станций Тарусская и Серпухов.
    • Три автобуса Серпухов — Тула-1 отправятся в 17:20 с привокзальной площади Серпухова и проследуют с остановками у станций Тарусская и Ясногорск.
    • Автобус Тула-1 — Ясногорск отправится 19:05. Он проследует без остановок.

    По выходным (5–6 декабря) будут запущены автобусы:

    • Тула-1 — Серпухов, отправится в 10:45, проследует без остановок.
    • Ясногорск — Серпухов, отправится в 11:15, проследует без остановок.
    • Тарусская — Серпухов, отправится в 11:30, проследует без остановок.
    • Три автобуса Серпухов — Тула-1 отправятся в 17:20 с привокзальной площади Серпухова (напротив пригородных касс). Они проследуют с остановками у станций Тарусская и Ясногорск.

    Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.

    Движение поездов на участке «Серпухов — Тарусская» возобновится в 06:40 11 декабря.