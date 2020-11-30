На Курском направлении не будет ходить ряд поездов. Вместо них запустят автобусы

Изменения коснутся поездов, следующих от и до Тулы, Серпухова, Чехова.

Для удобства пассажиров по будням (1-4, 7–10 декабря) будут запущены компенсационные автобусы:

Автобус Ясногорск — Подольск отправится в 10:20 от станции Ясногорск, он проследует с остановками у станций Тарусская и Серпухов.

Три автобуса Серпухов — Тула-1 отправятся в 17:20 с привокзальной площади Серпухова и проследуют с остановками у станций Тарусская и Ясногорск.

Автобус Тула-1 — Ясногорск отправится 19:05. Он проследует без остановок.

По выходным (5–6 декабря) будут запущены автобусы:

Тула-1 — Серпухов, отправится в 10:45, проследует без остановок.

Ясногорск — Серпухов, отправится в 11:15, проследует без остановок.

Тарусская — Серпухов, отправится в 11:30, проследует без остановок.

Три автобуса Серпухов — Тула-1 отправятся в 17:20 с привокзальной площади Серпухова (напротив пригородных касс). Они проследуют с остановками у станций Тарусская и Ясногорск.

Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.

Движение поездов на участке «Серпухов — Тарусская» возобновится в 06:40 11 декабря.