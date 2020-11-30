30 ноября 2020, 20:04
На Курском направлении не будет ходить ряд поездов. Вместо них запустят автобусы
С 1 по 11 декабря на участке Серпухов — Тарусская будут проводиться путевые работы. В связи с этим изменится расписание дальних пригородных поездов на Курском направлении, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Изменения коснутся поездов, следующих от и до Тулы, Серпухова, Чехова.
Для удобства пассажиров по будням (1-4, 7–10 декабря) будут запущены компенсационные автобусы:
- Автобус Ясногорск — Подольск отправится в 10:20 от станции Ясногорск, он проследует с остановками у станций Тарусская и Серпухов.
- Три автобуса Серпухов — Тула-1 отправятся в 17:20 с привокзальной площади Серпухова и проследуют с остановками у станций Тарусская и Ясногорск.
- Автобус Тула-1 — Ясногорск отправится 19:05. Он проследует без остановок.
По выходным (5–6 декабря) будут запущены автобусы:
- Тула-1 — Серпухов, отправится в 10:45, проследует без остановок.
- Ясногорск — Серпухов, отправится в 11:15, проследует без остановок.
- Тарусская — Серпухов, отправится в 11:30, проследует без остановок.
- Три автобуса Серпухов — Тула-1 отправятся в 17:20 с привокзальной площади Серпухова (напротив пригородных касс). Они проследуют с остановками у станций Тарусская и Ясногорск.
Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.
Движение поездов на участке «Серпухов — Тарусская» возобновится в 06:40 11 декабря.