Крещенские массовые купания традиционно проходят в ночь с 18 на 19 января. В городском округе Чехов одно из самых популярных мест для местных жителей и туристов находится в селе Талеж. Кроме этого, будут оборудованы купели еще по четырем адресам. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В 2020 году Чеховским благочинием Русской православной церкви определены пять мест массового купания на водных объектах городского округа Чехов в праздник Крещение Господне:

Чехов, улица Родниковая, дом 6, пруд (купель) напротив Иоанно-Предтеченского храма;

Ваулово, родник (купель) рядом с Троицким храмом;

Хлевино, купель на реке Лопасня рядом с Михаило-Архангельским храмом;

Талеж, родник (купель) на территории Подворья Вознесенской Давидовой пустыни;

Новоселки, Георгиевская купель вблизи Успенского храма.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Чехов Ольга Карпова заверила, что все места оборудованы и готовы к проведению праздника.

«Для организации безопасности в местах купаний будут дежурить сотрудники ОМВД России по городскому округу Чехов, МЧС, аварийно-спасательная группа „Чехов Спас“, добровольная народная дружина городского округа Чехов, медицинский персонал», — добавила Ольга Карпова.

Чеховец Игорь Кардашов вместе с семьей ездит на Крещение в Талеж в любую погоду, независимо от температуры на улице. «Необыкновенные ощущения для души и тела испытываешь при купании в иордани в эту ночь! Конечно, смущает большое количество людей, ведь Талеж всегда привлекал туристов, а в такой день его посещают тысячи людей! Но за много лет уже научились ориентироваться на территории источника и без проблем проходим этот священный обряд», — поделился Игорь Кардашов.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Жительница чеховского села Дубна Алина Фирстова в этом году вместе с мужем примет участие в крещенских купаниях впервые. «Конечно, страшновато, но мы в течение года готовились — закалялись дома и много читали о правилах купания. Для первого раза выбрали купель рядом с Троицким храмом в деревне Ваулово, надеемся на небольшое количество народа, хотя в этот день все места для купания пользуются спросом у местного населения и приезжих. Но самое главное, что будет обеспечена безопасность и рядом будут находиться медики», — подчеркнула Алина Фирстова.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Купель в селе Талеж городского округа Чехов вошла в десятку лучших мест для купания на Крещение. Рейтинг составил Комитет по туризму Московской области.

Кроме Талежа, в топ лучших мест для крещенских купаний вошли пруд в микрорайоне имени Ногина в Серпухове, иордань на реке Истра, источник святого Николая Чудотворца при Успенском храме в Коломне, источник преподобного Саввы у Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, купель на источнике Преподобного Сергия Радонежского Гремячий ключ в Сергиево-Посадском округе, купель в усадьбе Демьяново в Клину, иордань на берегу Пехорки в Балашихе, купель на набережной озера Сенеж в Солнечногорске и купель у святого источника Белый колодец в Зарайске.