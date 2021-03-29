«Вопросы не остались без ответа». На КПО в Рошале провели экскурсию

Для Общественной палаты Шатуры провели экскурсию по комплексу переработки отходов «Прогресс». О том, что ее представители увидели, они расскажут местным жителям. Встреча состоялась для того, чтобы ни у одной из сторон не осталось вопросов.

Экскурсию провела председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области Лилия Белова. С начала пандемии ее организовали здесь впервые.

«Для Общественной палаты мы сделали исключение и провели в условиях ограничений экскурсию. Сотрудники объяснили всю работу оборудования. Ни один вопрос не остался без ответа», — отметила Белова.

Задача экскурсии — понять механизмы работы КПО. Их открыли в Подмосковье вместо мусорных полигонов, каждый из которых уже ликвидировали в регионе.

«Мы активно работаем с нашими жителями и хотим донести до них информацию о том, какие отходы надо складывать в синий контейнер», — подчеркнула задачу экскурсии Татьяна Дурова, председатель Общественной палаты Шатуры.

Здесь мусор проходит тщательную переработку. Для этого КПО оснастили автоматизированной техникой. Отходы отсортируют и частично применят для вторичной переработки. Их не будут хранить в земле, как раньше.

На КПО нас впечатлило, что 21 фракция мусора поступает на переработку как вторичное сырье. Мы увидели объемы и представили, что все это могло бы быть захоронено. Очень позитивные впечатления у Общественной палаты Татьяна Дурова.

КПО «Прогресс» в Рошале запустили в 2019 году. За этот период здесь собрали более 404 тысяч тонн отходов.

«Нам важно держать общественные организации и активистов в курсе хода работ на КПО. Мы делаем систему прозрачной и понятной для жителей. Только открытостью мы можем донести важность экологичного потребления», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Комплекс «Прогресс» построили по современному проекту. На нем во время сортировки отбирают 27 фракций мусора.