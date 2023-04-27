Подмосковье 27 апреля 2023, 11:24 Конференция по вопросам проблем садоводов прошла в Подмосковье Фото пресс-службы Росреестра

Читать 360tv в

Конференция представителей садоводческих товариществ прошла в Подмосковье. На ней обсудили проблемы правового регулирования.

В конференции участвовали представители подмосковного Росреестра, а также юристы, адвокаты и свыше двух тысяч руководителей региональных и районных объединений садоводов и председателей СНТ. Они обсудили варианты решения вопросов, касающихся кадастрового учета, регистрации объектов недвижимости, проведения коммуникаций и многое другое.

Реклама

По словам заместителя начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Росреестра Евгении Пермяковой, мероприятие дало возможность дачникам и садоводам встретиться с представителями профильных ведомств и получить консультации по важным вопросам.

«Росреестр — открытая служба, которая ориентируется на интересы своих заявителей, повышает качество и эффективность государственных услуг, а также способствует сокращению сроков их оказания», — добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».