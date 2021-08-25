«На каждой территории попадать в ноты». Воробьев призвал благоустраивать Подмосковье по требованию жителей

В Подмосковье большой спрос на новые парки, тротуары, скверы и велодорожки. Регион постоянно растет, а значит, жители нуждаются в новых объектах инфраструктуры. Главная задача — давать им именно то, чего они хотят.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал во время выступления на региональной конференции партии «Единая Россия» на территории усадьбы Архангельское. Он отметил, что в Подмосковье каждый понедельник начинается с мониторинга соцсетей и ЦУР. У жителей есть огромный запрос на новые объекты инфраструктуры — парки, тротуары, скверы, велодорожки и другие вещи, которые позволяют им комфортно проводить время.

«Не случайно мы этому делаем такой акцент. Мы начинали — было 30 или 40 парков, сегодня их 177. Миллионы людей находятся в парках, вы все это прекрасно чувствуете. И если это дает такой положительный отклик, наша задача — найти ресурсы и направить их туда. Чтобы в каждом городе можно было смело гулять и получать удовольствие», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он отметил, что Московская область постоянно растет. Это требует от властей постоянно поспевать за теми запросами, которые есть в каждом муниципалитете. При этом отдельное внимание губернатор уделил важности обратной связи.

«Я считаю, что мы все правильно делаем, когда подробно разбираем какую-то мелочь. Может, кому-то покажется, что это сущий пустяк, но мы видим, что каждый пешеходный переход, или комфортная дорога, или благоустроенный двор — это то, что ждут», — подчеркнул он.

Очень важно в ноты попадать, как известно. Наша задача — в каждой территории в эти ноты попадать. Если это будет происходить, то мы каждый раз сможем держать голову высоко Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, что ни в одном округе Подмосковья не сталкивался с ситуацией, когда глава хотел бы спрятаться от жителей во время его визита. Неважно, в какой город области он приезжает, они всегда идут по улицам, а не огородами. Губернатор подчеркнул, что это важно, потому что позволяет чувствовать, что происходит вокруг.

Он также отметил, что Подмосковье получает от президента очень большую поддержку. В регионе реализуется большое количество заметных программ.

«И все, что касается дорожной инфраструктуры: каждый, кто присутствует здесь, в своей территории видит или путепровод, или обход города, или другие важные мероприятия, связанные с сообщением. И для человека, и для специальных служб, скорой помощи. Все то, что просто сводит с ума, если ты не можешь доехать или проехать туда, куда тебе нужно. Качество жизни, я уверен, именно в этом заключается», — подчеркнул он.