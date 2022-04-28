В Подмосковье нет дефицита рабочих мест, на каждого безработного приходится порядка пяти свободных вакансий. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

​​​​​​​«В Подмосковье свыше 96 тысяч свободных вакансий, дефицита рабочих мест нет. В среднем на каждого безработного приходится пять свободных вакансий. Для наибольшей эффективности трудоустройства в регионе организовано переобучение, которое позволяет получить новую и востребованную профессию, проводятся ярмарки вакансий. Чаще всего жители региона запрашивают работу по таким направлениям, как менеджеры и продавцы», — сказала Ирина Каклюгина.

Уровень безработицы в регионе сейчас составляет около 0,5%, уточнила вице-губернатор.

Ирина Каклюгина напомнила, что для тех, кто находится на грани увольнения или уже потерял работу, организована работа горячей линии по трудоустройству. Достаточно просто позвонить по номеру 122, нажать 6, а затем 1 — и специалисты подберут вам подходящую вакансию.

«Для большего удобства в регионе реализуется комплексная услуга „Ищу работу“, которая включает в себя одно электронное заявление сразу на 8 услуг. Ей уже воспользовались более 3,5 тысячи жителей», — отметила вице-губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах на увеличение рабочих мест на авиазаводе в Луховицах.