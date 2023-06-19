19 июня 2023, 13:00
Новый поезд «Иволга 3.0» обкатали без пассажиров на Казанском направлении МЖД
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) провела обкатку нового состава «Иволга 3.0» на Казанском направлении МЖД, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Поезда послужат для маршрутов МЦД-3 и МЦД-4.
Профильная комиссия оценила уровень энергоснабжения, телемеханики и автоматики «Иволги». Поездки от Раменского до Казанского вокзала и обратно прошли в связке с другими электропоездами в обычном режиме. В ближайшее время поезд протестируют на направлениях будущих МЦД.
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ЦППК ввела «Иволгу 3.0» в эксплуатацию в декабре 2022 года. Новые составы отличаются улучшенными динамическими характеристиками, повышенной эргономичностью, плавным ходом и низким уровнем шума. Благодаря современным технологиям «Иволга 3.0» способна быстрее набирать нужную скорость для соблюдения графиков движения.
Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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