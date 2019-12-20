Провоз в салоне бесплатный. На каких автобусах можно добраться до елочных базаров в Подмосковье

В Московской области открылись елочные базары. Доехать до них можно на общественном транспорте. Маршруты автобусов работают в разных муниципалитетах региона: Коломне, Люберцах, Подольске, Солнечногорске, Химках и других.

До подмосковных елочных базаров можно добраться на 50 маршрутах. Работают они по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан.

Кроме того, нужно помнить о правилах провоза елок в салонах автобусов. Так, платить не придется за хвойное дерево, ширина и высота которого в сумме не превышают 120 сантиметров. Если елка больше — придется доплатить. Главное, чтобы параметры в сумме были не больше 180 сантиметров. Также необходимо обернуть дерево в какую-нибудь ткань, бумагу или пакет, чтобы не загрязнить салон автобуса иголками или смолой.

Ознакомиться с полным списком маршрутов можно ниже: