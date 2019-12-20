20 декабря 2019, 12:05
Провоз в салоне бесплатный. На каких автобусах можно добраться до елочных базаров в Подмосковье
В Московской области открылись елочные базары. Доехать до них можно на общественном транспорте. Маршруты автобусов работают в разных муниципалитетах региона: Коломне, Люберцах, Подольске, Солнечногорске, Химках и других.
До подмосковных елочных базаров можно добраться на 50 маршрутах. Работают они по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан.
Кроме того, нужно помнить о правилах провоза елок в салонах автобусов. Так, платить не придется за хвойное дерево, ширина и высота которого в сумме не превышают 120 сантиметров. Если елка больше — придется доплатить. Главное, чтобы параметры в сумме были не больше 180 сантиметров. Также необходимо обернуть дерево в какую-нибудь ткань, бумагу или пакет, чтобы не загрязнить салон автобуса иголками или смолой.
Ознакомиться с полным списком маршрутов можно ниже:
- № 193 Балашиха (м/р Новый свет) — Москва (метро «Новогиреево»);
- № 337 Балашиха-3 — Москва (метро Партизанская);
- № 338 станция Железнодорожная — Москва (метро «Щелковская»);
- № 385 Балашиха-2 — Москва (метро «Партизанская»);
- № 396 Балашиха (а/с Южная) — Москва (метро «Щелковская»);
- № 31 станция Люберцы — Мотяково;
- № 501 Люберцы (м/р Турист) — Москва (метро «Выхино»);
- № 78 Поликлиника (улица Толстого) — станция Люберцы — улица Барыкина;
- № 73 Ногинск — Ивановское;
- № 24 Ногинск — Ботово — Ногинск;
- № 41 Ногинск — Стулово — станция Монино;
- № 382 Ногинск (поселок Октября) — Москва (метро «Партизанская»);
- № 22 станция Ногинск — Громково;
- № 35 Павловский Посад — Саурово;
- № 58 Павловский Посад — Электросталь;
- № 56 Павловский Посад — Фрязево;
- № 1077 станция Подольск — Москва (Чернецкое);
- № 71 станция Подольск — Домодедово (станция Белые столбы);
- № 413 Подольск (станция Кутузовская) — Москва (метро «Лесопарковая»);
- № 53 станция Раменское — станция Фрязево;
- № 424 Раменское — метро «Котельники»;
- № 46 станция Раменское — Игумново;
- № 41 Серпухов — Зиброво;
- № 43 Серпухов — Оболенск;
- № 312 Солнечногорск — Ложки — Зеленоград (станция Крюково);
- № 45 Солнечногорск — Лунево;
- № 29 Солнечногорск — Сенеж;
- № 22 Солнечногорск — Хметьево;
- № 443 Химки (улица Дружбы) — Москва (метро «Речной вокзал»);
- № 24 Дмитров — станция Костино;
- № 48 станция Лобня — Шереметьево — Дубровки;
- № 461 Одинцово — Москва (метро «Юго-Западная»);
- № 339 Одинцово — Москва (метро «Парк Победы»);
- № 1056 станция Одинцово — Заречье;
- № 81 ст. Жаворонки — станция Одинцово;
- № 418 ст. Одинцово — Москва (метро «Молодежная»);
- № 508 о/к «Бор» — Москва (метро «Домодедовская»);
- № 496 ст. Домодедово — Москва (метро «Домодедовская»);
- № 420 Константиново — Москва (метро «Домодедовская»);
- № 466 Домодедово (м/р Дружба) — Москва (метро «Домодедовская»);
- № 48 Клин — Соково;
- № 49 Клин — Давыдково — Соголево;
- № 437 Клин — Москва (метро «Водный стадион»);
- № 33 Коломна (а/с Старая Коломна) — Лукерьино;
- № 61 Коломна (а/с Старая Коломна) — Рыбхоз;
- № 22 Руза — Петрищево;
- № 38 Руза — Дорохово;
- № 45 Руза — Златоустово — Митинка;
- № 6 ул. Ялагина — Вокзал;
- № 11 Вокзал — улица Ялагина;
- № 1365 Чехов (станция Чехов) — Венюково — Москва (метро «Лесопарковая»);
- № 60 станция Чехов –Троицкое — Яковенко;
- № 23 Чехов — Репниково — Ходаево.