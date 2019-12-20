    20 декабря 2019, 12:05

    Провоз в салоне бесплатный. На каких автобусах можно добраться до елочных базаров в Подмосковье

    Евгения Остапенко, Юлия Уткина

    В Московской области открылись елочные базары. Доехать до них можно на общественном транспорте. Маршруты автобусов работают в разных муниципалитетах региона: Коломне, Люберцах, Подольске, Солнечногорске, Химках и других.
    Провоз в салоне бесплатный. На каких автобусах можно добраться до елочных базаров в Подмосковье

    До подмосковных елочных базаров можно добраться на 50 маршрутах. Работают они по регулируемым тарифам с предоставлением льгот отдельным категориям граждан.

    Кроме того, нужно помнить о правилах провоза елок в салонах автобусов. Так, платить не придется за хвойное дерево, ширина и высота которого в сумме не превышают 120 сантиметров. Если елка больше — придется доплатить. Главное, чтобы параметры в сумме были не больше 180 сантиметров. Также необходимо обернуть дерево в какую-нибудь ткань, бумагу или пакет, чтобы не загрязнить салон автобуса иголками или смолой.

    Ознакомиться с полным списком маршрутов можно ниже:

    1. № 193 Балашиха (м/р Новый свет) — Москва (метро «Новогиреево»);
    2. № 337 Балашиха-3 — Москва (метро Партизанская);
    3. № 338 станция Железнодорожная — Москва (метро «Щелковская»);
    4. № 385 Балашиха-2 — Москва (метро «Партизанская»);
    5. № 396 Балашиха (а/с Южная) — Москва (метро «Щелковская»);
    6. № 31 станция Люберцы — Мотяково;
    7. № 501 Люберцы (м/р Турист) — Москва (метро «Выхино»);
    8. № 78 Поликлиника (улица Толстого) — станция Люберцы — улица Барыкина;
    9. № 73 Ногинск — Ивановское;
    10. № 24 Ногинск — Ботово — Ногинск;
    11. № 41 Ногинск — Стулово — станция Монино;
    12. № 382 Ногинск (поселок Октября) — Москва (метро «Партизанская»);
    13. № 22 станция Ногинск — Громково;
    14. № 35 Павловский Посад — Саурово;
    15. № 58 Павловский Посад — Электросталь;
    16. № 56 Павловский Посад — Фрязево;
    17. № 1077 станция Подольск — Москва (Чернецкое);
    18. № 71 станция Подольск — Домодедово (станция Белые столбы);
    19. № 413 Подольск (станция Кутузовская) — Москва (метро «Лесопарковая»);
    20. № 53 станция Раменское — станция Фрязево;
    21. № 424 Раменское — метро «Котельники»;
    22. № 46 станция Раменское — Игумново;
    23. № 41 Серпухов — Зиброво;
    24. № 43 Серпухов — Оболенск;
    25. № 312 Солнечногорск — Ложки — Зеленоград (станция Крюково);
    26. № 45 Солнечногорск — Лунево;
    27. № 29 Солнечногорск — Сенеж;
    28. № 22 Солнечногорск — Хметьево;
    29. № 443 Химки (улица Дружбы) — Москва (метро «Речной вокзал»);
    30. № 24 Дмитров — станция Костино;
    31. № 48 станция Лобня — Шереметьево — Дубровки;
    32. № 461 Одинцово — Москва (метро «Юго-Западная»);
    33. № 339 Одинцово — Москва (метро «Парк Победы»);
    34. № 1056 станция Одинцово — Заречье;
    35. № 81 ст. Жаворонки — станция Одинцово;
    36. № 418 ст. Одинцово — Москва (метро «Молодежная»);
    37. № 508 о/к «Бор» — Москва (метро «Домодедовская»);
    38. № 496 ст. Домодедово — Москва (метро «Домодедовская»);
    39. № 420 Константиново — Москва (метро «Домодедовская»);
    40. № 466 Домодедово (м/р Дружба) — Москва (метро «Домодедовская»);
    41. № 48 Клин — Соково;
    42. № 49 Клин — Давыдково — Соголево;
    43. № 437 Клин — Москва (метро «Водный стадион»);
    44. № 33 Коломна (а/с Старая Коломна) — Лукерьино;
    45. № 61 Коломна (а/с Старая Коломна) — Рыбхоз;
    46. № 22 Руза — Петрищево;
    47. № 38 Руза — Дорохово;
    48. № 45 Руза — Златоустово — Митинка;
    49. № 6 ул. Ялагина — Вокзал;
    50. № 11 Вокзал — улица Ялагина;
    51. № 1365 Чехов (станция Чехов) — Венюково — Москва (метро «Лесопарковая»);
    52. № 60 станция Чехов –Троицкое — Яковенко;
    53. № 23 Чехов — Репниково — Ходаево.