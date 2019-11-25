Знаковое событие для жителей. На новом храме в Рошале установили купол

В подмосковном городе Рошаль возвели купол с крестом на храме. Событие объединило больше полусотни местных жителей.

История у святыни небольшая. Строительство началось всего два года назад. Сначала у местного некрополя появился фундамент, а через год строители возвели стены и кровлю.

«Мы долго наблюдали за строительством храма с первых кирпичиков. Сегодня очень значимое событие — возведение купола и креста, крестовоздвижение. Не поленились люди встать утром, прийти сюда», — поделилась Кира Баранова, местная жительница.

Благочинный Шатурского церковного округа священник Владислав Решетников совершил молебен на освящение купола и креста. Затем к непростой процедуре приступили строители. Им нужно было с ювелирной точностью установить маковку на 11-метровую вершину святыни. Купол изготовили умельцы из Переславля-Залесского. Его диаметр составляет более трех метров, вес — 450 килограмм.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас сегодня знаковое событие — освещение и поднятие купола и креста для храма, специально сделанное. История храма маленькая. Несколько лет назад человек, раб Божий Андрей, изъявил желание для города сделать подарок, для его жителей», — отметил Владислав Решетников.

Несколько активистов решили построить рядом с кладбищем деревянную часовню, чтобы жители могли ставить свечи. Получили благословление благочинного. Подумали и постановили: храму быть. Разработали проект и приступили к работе. Площадь святыни будет более 100 квадратных метров. Строят церковь в честь пророка Иоанна Предтечи.

Источник фото: телеканал «360»

«По летописям на территории нашего города когда-то был монастырь Иоанна Предтечи. Есть определенные свидетельства, которые говорят об этом, и наш храм, который мы строим, он первый на территории города», — рассказал Андрей Тараскин, председатель попечительского совета по строительству храма.

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С установкой купола храм преобразился, скоро изменится и территория рядом с ним. Здесь появятся беседки, приходской дом. Местные жители надеются, в следующем году состоится первая служба.