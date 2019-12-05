Горячая зима в Дмитрове. На горнолыжном курорте Леонида Тягачева открыли сезон

На горнолыжном курорте Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе сезон открыт. А 7 декабря здесь пройдет самый массовый заезд в рамках масштабного фестиваля «Спорт! Снег! Смех!». Гостей ждет незабываемый праздник с концертом, катанием на лошадях и фейерверком.

Горнолыжный склон Леонида Тягачева — не только для любителей и профессионалов, но и для новичков. Если вы ни разу не стояли на лыжах — здешние инструкторы готовы обучить вас абсолютно с нуля.

В горнолыжном клубе напрокат дадут все необходимое

Ботинки, конечно, лучше иметь свои, потому что они становятся практически продолжением ноги. Но, если нет собственных — здесь, в прокате, вам предоставят все обмундирование, включая лыжи. Людей, которые встают на лыжи в первый раз, отведут на самый маленький склон. Так новичкам нечего волноваться. Инструктор покажет, как правильно встать, держать равновесие и на что делать упор.

Источник фото: телеканал «360»

«Если ты руки опускаешь сюда, у тебя плечи назад, и ты недостаточно начинаешь давить. Поэтому, руки вот в таком и положении», — сказал Николай Борисов, инструктор горнолыжного клуба Леонида Тягачева.

Ноги нужно скосолапить. Это поможет тормозить в нужные моменты.

«Лыжи, поставленные под углом друг к другу, называются плуг в горных лыжах», — сказал Николай Борисов, инструктор горнолыжного клуба Леонида Тягачева.

Вначале может быть страшно, а потом появляется азарт. И тебе хочется все новых и новых высот.

«Основные склоны, как вы видите, у нас в той стороне. Они подготовлены уже. Но это для хорошо катающихся лыжников. А начинают все здесь. На этом детском учебном склоне. Я рядышком», — сказал Николай Борисов, инструктор горнолыжного клуба Леонида Тягачева.

Источник фото: телеканал «360»

Горные лыжи можно освоить за 1 день

После того, как освоились на маленьком склоне, можно отправляться уже и на взрослый полноценный спуск, на котором катаются профессионалы. Человек, который ни разу не стоял на горных лыжах, уже через пару часов тренировок с хорошим инструктором, будет готов самостоятельно съехать с горы.

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В горнолыжном клубе Леонида Тягачева вас поставят на лыжи, научат ездить, тормозить и правильно падать. И потом от горных лыж вас будет не оторвать. Это чувство повышенного адреналина захочется испытать снова и снова. Кстати, во время праздника «Спорт! Снег! Смех!», здесь пройдет массовый заезд. Правда, приготовьтесь, что после катания, мышцы будут болеть очень сильно. Но это приятная боль. Зато на курорте Тягачева после спорта можно остановиться в уютном шале и чудесно отдохнуть.

Здесь есть гостиница и отдельные деревянные коттеджи. Прямо в зимнем лесу. В домиках пахнет деревом — все, как в горной деревне. Такой уютный номер на двоих обойдется в 3600 рублей в сутки в будни, и в 5 тысяч — в выходные и в праздничные дни. В шале есть холодильник, фен и даже микроволновка. В самой гостинице номер будет стоить чуть дешевле — 3200 рублей и 4,5 тысячи рублей, соответственно. Можно снять сразу двухэтажный номер с четырьмя спальнями на 10 человек. Он будет стоить 15600 рублей в будни и 24 тысячи рублей в выходные.

А отъехав буквально 16 километров от горнолыжного курорта Тягачева, вы сможете погулять по городу Дмитрову, с его старинными храмами и потрясающими музеями. Здесь, на центральной площади, уже все дышит настоящим праздником. Потому что марафон начнется 7 декабря, когда стартует грандиозный семейный праздник: «Спорт, Снег, Смех», который продлится больше месяца.

Источник фото: телеканал «360»

В Дмитрове готовятся к празднику «Спорт! Снег! Смех!»

На площади в Дмитрове уже монтируют сцену, заканчивают праздничное оформление, установили огромную горку и вырезают ледяные глыбы, из которых возникнут сказочные фигуры. Веселиться планируют с утра до позднего вечера. Развлечений хватит всем от мала до велика. В субботу, 7 декабря, состоится массовый лыжный спуск в рамках фестиваля «Спорт! Снег! Смех!». Шоу будет абсолютно бесплатным.