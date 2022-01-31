На горячую линию 122 в Подмосковье бросили дополнительные ресурсы

На фоне распространения штамма «омикрон» горячую линию 122 в Московской области обеспечат дополнительными силами, чтобы оперативно отвечать на звонки жителей и разгрузить медиков. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы все прекрасно понимаем ситуацию. Смысл ее заключается в том, что количество выявленных после тестов [случаев коронавируса] у нас растет и сегодня и вчера достигло 11 с небольшим тысяч — считайте, 12», — подчеркнул он.

Воробьев напомнил, что специфика штамма «омикрон» тоже известна — как правило, заразившимся требуется амбулаторное лечение. Чтобы немного облегчить работу врачей, которые оказывают помощь пациентам, на горячую линию, куда могут обращаться заболевшие, были брошены дополнительные ресурсы.

«Вместе с тем я говорил это неделю назад и еще раз хочу подчеркнуть, запись к врачу, вызовы у нас с традиционных пяти-семи тысяч в обычное время, о котором мы уже с трудом вспоминаем, доходило на прошлой неделе до 80-82 тысяч», — отметил губернатор.

Он обратил внимание, что врачи тоже могут заболевать, поэтому очень важной задачей сейчас является принятие всех необходимых мер для оказания первичной помощи.

«На скорую помощь мы тоже видим нагрузку. Это уже традиционная ситуация. И здесь я тоже хотел бы попросить доложить», — добавил Воробьев.

Накануне в Московской области выявили 11 434 новых случая коронавируса. В целом по России прирост, по данным на 30 января, составил 121 228 заразившихся.