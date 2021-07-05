На газификацию в Подмосковье дополнительно выделят 15 млрд рублей

На газификацию Подмосковья выделят дополнительные 15 миллиардов рублей. Это поможет сделать услугу удобной и доступной.

«Разводка по уличной сети будет сделана за счет Мособлгаза — это наш региональный ресурс. Это произойдет путем дополнительных порядка 15 миллиардов рублей, которые мы привлекаем на эту работу. Наша задача сделать услугу комплексной, удобной, поэтому уже развернули офисы, где жители приходят и получают ответы на все вопросы», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании с областными министрами.

Глава региона добавил, что всю информацию по газификации можно получить в МФЦ. По его словам, во многофункциональные центры Московской области уже поступили более 37 тысяч заявок на подведение газа.

«Мы видим, как активно идет заключение контрактов, 37 тысяч заявок уже получили, 1,5 тысячи договоров по сути заключили за одну неделю. Дальше эта динамика будет расти», — подчеркнул Воробьев. На этом заседании он поручил Мособлгазу отчитываться о ходе газификации Подмосковья еженедельно по вторникам в 12:00. Сейчас вопрос снабжения голубым топливом касается 300 тысяч жителей региона.

Газификация населенных пунктов в Московской области проходит в рамках программы социальной газификации, о которой говорил президент РФ Владимир Путин говорил на прямой линии 30 июня. Согласно этой программе, газ к участкам можно подвести бесплатно.