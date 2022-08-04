Компания «Вкусно — и точка», которая стала преемником сети McDonalds, может выбрать себе новых поставщиков на гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре, сообщил Telegram-канал Brief со ссылкой на анонимные источники.

Согласно инсайдерской информации Brief, представители «Вкусно — и точки» хотят выбрать поставщиков под видом тайных покупателей. Официально эту информацию в компании не подтверждали.

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в Истре с 5 по 7 августа. В нем примут участие более 350 фермеров из 54 регионов страны. По оценке предпринимателей, которые ранее уже участвовали в фестивале, он может дать новый импульс для бизнеса.

Участниками традиционного гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» в Истре в этом году станут свыше 300 фермеров из 50 регионов России. Это мероприятие, по оценкам предпринимателей, может стать драйвером для развития бизнеса. В частности, владелица крафтовой сыроварни Ольга Кошелева из Чебоксар рассказала, что на фестивале, как оказалось, многие отбирают продукцию для своих сырных бутиков и магазинов.