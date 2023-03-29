29 марта 2023, 15:00
Дороги Подмосковья приведут в порядок до конца апреля
Работы по восстановлению федеральных дорог начались в Подмосковье. На них устранят деформации и дефекты. Рабочие уже использовали свыше 10 тысяч тонн литого асфальтобетона на площади 400 тысяч квадратных метров.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорожники также очистят системы водоотвода, уберут мусор и проведут восстановление после размывов.
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Кроме того, будут отмыты и покрашены ограждения, шумозащитные экраны, дорожные знаки, в порядок также приведут светофоры и освещение. Генеральную уборку проведут на остановках.
Работы планируют завершить до конца апреля.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.
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Благоустройство
Дороги
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