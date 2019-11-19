Исчезли пробки и снизилось число ДТП. На двух перекрестках Егорьевска добавили поворотные полосы

Пропускную способность двух перекрестков дорог регионального значения улучшили в Егорьевске. Это позволило разгрузить проблемные участки и повысить безопасность дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что благодаря локальным мероприятиям по устройству поворотных полос, время проезда на двух перекрестках Егорьевска сократилось практически в четыре раза. Изменения стали заметны для 19 тысяч жителей муниципалитета.

Поворотные полосы движения устроили на пересечении улиц Горького и Ленина, где ежедневно проезжают порядка трех тысяч автомобилей, а также на перекрестке улиц Рязанской и Советской, где интенсивность движения составляет более 5 тысяч транспортных средств. Средняя интенсивность движения на участках — 1,5-2 тысячи автомобилей в сутки.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев подчеркнул, что благодаря появлению поворотных полос на двух самых загруженных перекрестках, улучшилась ситуация на центральных городских магистралях: «Не стало пробок в часы пик, повысилась безопасность дорожного движения, в разы уменьшилось количество ДТП».

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Местный житель Евгений Смирнов очень рад экономии времени: «Радует, что наконец на Рязанской и на проспекте Ленина решена проблема — водители могут спокойно повернуть налево. Прежде это удавалось сделать только с пятого раза».

Жительница столицы Наталья Корнеева — частый гость в Егорьевске. Пробка на Советской улице ее очень огорчала. «На этот раз была приятно удивлена, что главная городская магистраль стала свободней», — сказала Наталья.

Всего в этом году транспортную ситуацию улучшили на 26 подмосковных перекрестках в 12 муниципалитетах. Все перекрестки, включенные в программу, были выбраны по результатам обследований и по предложениям жителей региона.