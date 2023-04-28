Подмосковье 28 апреля 2023, 00:30 Мемориальную доску в честь Героя Советского Союза открыли в Серпухове Валерий Гореловский

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Мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Виктора Федотовича Чухнакова установили на фасаде дома на улице Текстильная в Серпухове, где жил участник ВОВ. На церемонии открытия присутствовали ученики школы №10, представители местного депутатского корпуса и местные жители.

Заместитель главы городского округа Серпухов Анастасия Курбатова рассказала о том, что эта доска стала первой по глобальному плану властей. В канун Дня Победы установят еще шесть плит на постройках, где проживали Герои Советского Союза

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Житель дома Николай Остапенко рассказал о том, что он вместе с Виктором Федотовичем поселился здесь в 1970 году. Также мужчины трудились на одном радиотехническом заводе. .

«Много общались во дворе, но про войну он почти никогда не рассказывал. Виктор вообще очень добрый и мягкий по характеру человек был. Про войну они с моим отцом-ветераном вспоминали, когда на лавочке во дворе вместе сидели», — поделился Николай.

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