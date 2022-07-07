Губернатор Подмосковья рассказал, как санкции сказались на доходах и бизнесе

Программа «Новая экономика Подмосковья» реализуется уже шесть месяцев и приносит ощутимые результаты, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Среди них — рост привлекательности региона для инвесторов, создание комфортных условий для развития бизнеса. И все это — в условиях санкционного давления, которое так или иначе вызывает и определенные сложности.

«На федеральном и региональном уровнях предусмотрены достаточно существенные и заметные формы поддержки. За полгода рост собственных доходов в консолидированном бюджете, а это региональный плюс муниципальные, составил 15%», — сообщил губернатор.

Он обратил внимание, что последние десять лет Московская область занимает второе место в стране по валовому региональному продукту. Но в Подмосковье высокая база, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что рост будет выше, подчеркнул Воробьев.

«У нас высокая база, потому что последние десять лет мы занимаем второе место. И, как известно в математике, с высокой базой сам рост должен обнадеживать и радовать. Важно этот рост сохранять. Поэтому мы смотрим очень внимательно за инвестициями. Что дальше? Приходят ли новые, свежие деньги на предприятия», — объяснил глава региона.

Губернатор отметил, что в первом квартале объем инвестиций в Подмосковье показал рост на 33%. При этом по стране этот показатель — в районе +13… +14 процентов.

«То есть в Подмосковье и малый, и крупный бизнес приходит, потому что здесь есть, куда прийти — земля, есть инфраструктура и сопровождение проектов. Поэтому могу сказать, что за первые полгода мы выдали очень хороший результат по строительству», — добавил он.

Воробьев пояснил, что речь в данном случае идет не только о жилье, но и возведении объектов инфраструктура.

На территории Москвы и Подмосковья, в нашей агломерации, реализуются большие и важные федеральные проекты. Плюс концессионные проекты — это тоже инвестиции. Мы ввели за первое полугодие в два раза больше жилья — многоквартирных домов и ИЖС Андрей Воробьев

Это, по словам губернатора, позволяет говорить о том, что Московская область по-прежнему по этим двум показателям будет лидировать в стране. Рост по отношению к прошлому году составил 50%, подчеркнул он.

«Из главных сложностей — логистика. <…> Она меняется. Фуры, которые раньше шли из Европы, или суда, которые приходили в Санкт-Петербург, Новороссийск или другие порты, сегодня испытывают сложности. И эти сложности тоже сказываются на скорости реализации проектов», — объяснил глава Подмосковья.