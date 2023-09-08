Подмосковье 08 сентября 2023, 14:57 «На диване ничего не изменишь». О важности голосования рассказала 87-летняя жительница Серебряных Прудов Жительница Серебряных Прудов поделилась впечатлениями о выборах в Подмосковье Ирина Матвеева

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Жительница Подмосковья, 87-летняя Екатерина Васильевна проголосовала в Серебряных Прудах. Она могла бы сделать выбор, не выходя из дома, но не захотела нарушать давно заведенную традицию и сама пришла на избирательный участок.

Екатерина Васильевна отдала свой голос на участке № 2848, который расположен в Центральном доме культуры.

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«Мы так воспитаны — приди и проголосуй! Конституция нас наделила правом участия в жизни нашего государства, а сегодня это выборы губернатора Подмосковья. Я отдала свой голос за того, кому доверяю. Сидя на диване и отмахиваясь, ничего не изменишь. Ни в своей жизни, ни в жизни государства. Мы — часть большой страны, нас так научили. А значит, и выбирать нам», — говорит женщина.

Уже 243 тысячи 503 человека проголосовали с помощью ДЭГ в Подмосковье. Такие данные выдало информационно табло ЦИК России. Это 54,69% от общего числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование.