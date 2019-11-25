Помочь Артему Симонову. На благотворительной ярмарке в Солнечногорске собрали деньги на лекарство для мальчика

65 тысяч рублей собрали на благотворительной ярмарке «Добрые подарки для любимых» в Солнечногорске. Все деньги пойдут на лечение Артема Симонова. Ребенку поставили диагноз адренолейкодистрофия.

На благотворительной ярмарке в Солнечногорске можно было купить поделки ручной работы от школьников и воспитанников Солнечногорского центра «Незабудка», а также выпечку и мясные изделия от местных предпринимателей.

Всем желающим предложили сделать самолетики в технике оригами и написать на них пожелания Артему. Участники ярмарки смогли принять участие в беспроигрышной лотерее за 50 рублей. Кроме того, для гостей был проведен бесплатный мастер-класс по кляксографии.

Благотворительная ярмарка прошла при поддержке депутатов, местного досугового центра и волонтеров.

«Подобная ярмарка здесь прошла впервые. Очень приятно, что пришло очень много жителей. Они показали, что доброта есть», — сказала председатель Совета депутатов Марина Еремеенко.

Для поддержки жизни Артема каждый месяц нужно четыре флакона лекарства, каждый из которых стоит 12 тысяч рублей. Теперь, благодаря ярмарке, родители смогут купить ему «Масло Лоренцо» (лечебный продукт для детей с адренолейкодистрофией) на пять недель.

Адренолейкодистрофия — это тип наследственного заболевания, при котором повреждается мембрана, изолирующая нервные клетки мозга.