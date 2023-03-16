Подмосковье 16 марта 2023, 11:02 Пункт техосмотра открылся на базе филиала «Мострансавто» в Подольске АО "Мострансавто"

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Пункт техосмотра открылся на базе подольского филиала «Мострансавто». На нем будут проверять исправность автобусов, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Пункт позволит оптимизировать технический осмотр автобусов и снизить сроки получения диагностических карт. Всего в регионе работают четыре такие точки, другие находятся в Ступине, Солнечногорске, Балашихе и Одинцове. В ближайшее время откроют еще пять.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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