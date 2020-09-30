Жители Подмосковья получили штрафы за отсутствие маски на 23 млн рублей

Больше 7,3 тысячи жителей Московской области оштрафовали за неношение защитных масок в транспорте в период с мая по август. Общая сумма штрафов превысила 23 миллиона рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, пишет ТАСС.

«Более 7,3 тысячи пассажиров общественного транспорта Московской области были оштрафованы за нарушение масочного режима в период с мая по август. Общая сумма штрафов составила более 23 миллиона рублей», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве рассказали, что больше всего нарушителей обнаружили в железнодорожном транспорте — свыше четырех тысяч штрафов. В автобусах было выписано более трех тысяч штрафов.

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