Жители Подмосковья получили штрафы за отсутствие маски на 23 млн рублей
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, пишет ТАСС.
«Более 7,3 тысячи пассажиров общественного транспорта Московской области были оштрафованы за нарушение масочного режима в период с мая по август. Общая сумма штрафов составила более 23 миллиона рублей», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве рассказали, что больше всего нарушителей обнаружили в железнодорожном транспорте — свыше четырех тысяч штрафов. В автобусах было выписано более трех тысяч штрафов.
За последние сутки в Подмосковье выявили 222 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе с начала эпидемии — 73 602.
На днях в Подмосковье ввели ограничительные меры — жителям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома.