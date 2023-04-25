25 апреля 2023, 17:32
План по прочистке минерализированных полос перевыполнили в лесах Подмосковья
План по прочистке минерализированных полос в лесах Московской области перевыполнен на 190%, сообщил председатель правительства региона Георгий Филимонов. Работы проводит подведомственная организация Комитета лесного хозяйства Подмосковья «Центрлесхоз».
«Из 127,74 км уже пройдено 242,97 км. Такие профилактические меры не дают огню перекинуться с одного участка на другой» — добавил Филимонов.
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Мероприятия необходимы для обустройства пожарной безопасности на лесных территориях региона. Минполосы служат барьером, который защищает участки от распространения огня с полей в лесную чащу. На территориях, где было зафиксировано больше всего пожаров, ямы прокладываются также внутри лесов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах региона.
Лесные пожары
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