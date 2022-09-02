Подмосковье 02 сентября 2022, 08:02 Поделиться Telegram

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Viber МЖД предупредила о возможной задержке поездов на Рижском направлении в сторону Подольска РИА "Новости"

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Пригородный поезд № 7218, следовавший из Нахабино в Подольск, сегодня утром совершил вынужденную остановку на участке Тушино-Подмосковная. Из-за этого возможны задержки поездов в сторону Подольска, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В компании уточнили, что остановка электрички по техническим причинам произошла в 06:30.

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«МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения опоздания поездов», — добавили в пресс-службе.

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