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02 сентября 2022, 08:02

МЖД предупредила о возможной задержке поездов на Рижском направлении в сторону Подольска

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Пригородный поезд № 7218, следовавший из Нахабино в Подольск, сегодня утром совершил вынужденную остановку на участке Тушино-Подмосковная. Из-за этого возможны задержки поездов в сторону Подольска, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В компании уточнили, что остановка электрички по техническим причинам произошла в 06:30.

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«МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для сокращения опоздания поездов», — добавили в пресс-службе.

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