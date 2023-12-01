Подмосковье 01 декабря 2023, 11:42 МЖД подготовила 180 локомотивов и машин для уборки снега и наледи МЖД

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На Московской железной дороге к зиме подготовили 180 машин и локомотивов. Для мониторинга ситуации работает собственная метеорологическая служба. Это позволят вовремя перебрасывать технику и людей в те районы, где ожидаются снегопады или ледяные дожди.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что МЖД располагает внушительным парком зимней техники. Это 82 снегоуборочные машины, 37 пневмообдувочных, 39 снегоочистительных. Для борьбы с обледенением подготовили 22 локомотива с вибропантографами. Это специальные устройства для очистки контактного провода. В готовности находится и система обогрева контактных проводов.

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К зиме на МЖД создали запас топлива, угля и смазочных материалов, а также запчастей для поездов. Всех работников обеспечили теплой спецодеждой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад.

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