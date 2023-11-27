Подмосковье 27 ноября 2023, 17:47 МЖД перевели на усиленный режим работы из-за снегопада Московская железная дорога

Читать 360tv в

Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы из-за мощного снегопада. Об этом со ссылкой на МЖД сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Очистка железнодорожного полотна от снега продолжалась всю ночь на 27 ноября. Для координации действий на МЖД работает оперативный штаб.

Реклама

На железную дорогу вывели почти 60 специальных поездов для очистки от снега. К процессу подключили более 1,5 тысячи железнодорожников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел самый мощный за последние 40 лет снегопад. Он отметил, что в Лобню перебрасываются дополнительные силы для уборки дорог.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».