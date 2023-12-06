Подмосковье 06 декабря 2023, 15:09 МЖД отремонтировала более 300 километров путей с начала года МДЖ

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За 11 месяцев МЖД отремонтировала 305,4 километра пути и уложила 207 комплектов стрелочных переводов. Значительная часть новой инфраструктуры создана для запуска двух новых диаметров — Апрелевка — Железнодорожная и Крюково — Раменское.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что работы выполнены в том числе на участках Воскресенск — Пески (12,5 километра), Санино — Поточино (9,8 километра), Чисмена — Волоколамск (девять километров), Санино — Орехово-Зуево (8,7 километра), Овражки — Гжель (8,2 километра), Бронницы — Виноградово (5,9 километра), Москва-Товарная — Царицыно (12,6 километра), Авсюнино — Шатура (20,4 километра).

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Более 50% всех работ выполнили по технологии закрытого перегона, что позволяет концентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

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