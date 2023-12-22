Подмосковье 22 декабря 2023, 17:11 МЖД изменит расписание ряда пригородных поездов в предстоящие выходные ЦППК

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Расписание некоторых пригородных поездов Киевского, Горьковского, Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-4 и МЦД-1 будет изменено 23–24 декабря. Соответствующее решение было принято из-за развития инфраструктуры на станции Рижская и строящейся станции Петровско-Разумовская.

Работы запланированы на выходные дни, когда пассажиропоток минимальный. В субботу, 23 декабря, с 00:05 до 8:45 железнодорожники проведут обновление программного обеспечения системы управления движением на станции Рижская в автоматическом режиме. В это время будет временно приостановлено движение поездов по третьему и четвертому главным путям станции.

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В связи с этим были внесены существенные изменения в расписание: некоторые поезда изменят время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте будет изменено, некоторые электрички пройдут по укороченным маршрутам, а некоторые поезда будут исключены из расписания.

В воскресенье, 24 декабря, с 3:00 до 15:00 на строящейся станции Петровско-Разумовская будут проводиться комплексные работы по развитию инфраструктуры, включая строительство пешеходного моста-конкорса, сходов на платформу и в город. Кроме того, специалисты выполнят укладку путей.

Во время проведения работ на участке Москва-Бутырская-Бескудниково движение поездов организуют по одному пути в обе стороны. Это отразится на расписании пригородных составов, включая аэроэкспрессы.

Представители Московской железной дороги просят жителей и гостей Подмосковья отнестись с пониманием к работам и ознакомиться с изменениями в расписании. Соответствующую информацию можно получить на вокзалах, официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с жалобами, которые поступают на работу общественного транспорта от местных жителей. Он подчеркнул, что в системе должен быть наведен порядок.

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