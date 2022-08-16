МЖД изменит расписание на Киевском направлении во второй половине августа

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится во второй половине августе в связи с модернизацией инфраструктуры. Она будет проводиться на участке Крекшино-Апрелевка, а также на станции Нара.

Например, с 16 по 24 августа с с 23:40 до 6:40 будут проводиться работы по укладке двух стрелочных переводов на участке Крекшино-Апрелевка, а в ночь с 16 на 17 августа (с 00:50 до 10:50) и с 19 на 20 августа (с 21:40 до 07:40) — замену трех стрелочных переводов на станции Нара.

На период проведения работ будет проводиться движение по соседним путям. На этом фоне у некоторых пригородных поездов поменяется время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Несколько электричек окажутся полностью выведенными из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Московская железная дорога призвала пассажиров не оставаться равнодушными и оказывать содействие в пресечении хулиганства — о таких случаях следует сообщать в правоохранительные органы. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что обеспечить правопорядок в Подмосковье, в том числе и остановить уличный вандализм, поможет развитие видеонаблюдения.