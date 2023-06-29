29 июня 2023, 16:16
Мытищинский ЗАГС вошел в топ‑10 Подмосковья по числу регистраций браков и рождений
ЗАГС в Мытищах вошел в топ 10 рейтинга Московской области по количеству заключенных браков и зарегистрированных рождений. Рейтинг составили по итогам недели с 19 по 25 июня.
В отделе № 1 и № 2 Управления ЗАГС по городскому округу Мытищи было зафиксировано большое количество заключенных браков и зарегистрированных рождений.
Реклама
Также согласно еженедельному рейтингу самыми популярными именами для новорожденных стали имена София, Анна, Мария — у девочек, а у мальчиков — Александр, Михаил, Артем. Наиболее редкими оказались имена Валентина, Лидия, Мила, Вениамин, Ефрем и Платон.
Узнать о работе ЗАГСа в Мытищах можно на сайте.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Мытищи
Семья
Реклама
Реклама