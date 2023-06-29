Подмосковье 29 июня 2023, 16:16 Мытищинский ЗАГС вошел в топ‑10 Подмосковья по числу регистраций браков и рождений

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ЗАГС в Мытищах вошел в топ 10 рейтинга Московской области по количеству заключенных браков и зарегистрированных рождений. Рейтинг составили по итогам недели с 19 по 25 июня.

В отделе № 1 и № 2 Управления ЗАГС по городскому округу Мытищи было зафиксировано большое количество заключенных браков и зарегистрированных рождений.

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Также согласно еженедельному рейтингу самыми популярными именами для новорожденных стали имена София, Анна, Мария — у девочек, а у мальчиков — Александр, Михаил, Артем. Наиболее редкими оказались имена Валентина, Лидия, Мила, Вениамин, Ефрем и Платон.

Узнать о работе ЗАГСа в Мытищах можно на сайте.

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