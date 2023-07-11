Подмосковье 11 июля 2023, 09:27 Мытищинский перинатальный центр провел день открытых дверей

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Перинатальный центр в Мытищах провел день открытых дверей в День семьи, любви и верности. Участие в нем приняли более 50 будущих родителей.

Участники встречи узнали от специалистов о грудном вскармливании, вакцинации, партнерских родах и условиях пребывания в перинатальном центре.

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«Появление малыша в семье так или иначе — новый этап, и к нему нужно быть готовым как морально, так и физически. Главное, чтобы и мама, и папа были рядом и помогали своему ангелочку расти крепким и здоровым», — сказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Ольга Билявская.

Организаторы встречи разыграли ценные подарки среди участников — никто не ушел с пустыми руками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал решить вопрос со школьным автобусом для дочки участника СВО.

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