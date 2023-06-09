Подмосковье 09 июня 2023, 01:27 Мытищинские врачи удалили похожие на кораллы камни из почек 61-летнего мужчины РИА «Новости»

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Мытищинские доктора удалили четыре коралловидных камня из почек местного жителя, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. За помощью к медикам 61-летний мужчина обратился с жалобами на сильные боли в пояснице и высокую температуру.

После подтверждения диагноза пациенту установили нефростомы — трубки для восстановления оттока мочи и лечения воспаления. Формирование камней в почках могут вызвать генетические факторы, высокий уровень кальция в крови, неправильное питание, недостаточное потребление жидкости и так далее.

Пресс-служба Минздрава МО

«Первым этапом под спинальной анестезией мы провели эндоскопическую операцию, во время которой, специальным инструментом раздробили камни в почке. Вторым этапом через небольшой прокол в спине с использованием ультразвукового контроля завели тонкий инструмент, которым удалили раздробленные камни. Затем извлекли из почек нефростомы», — рассказал заведующий урологическим отделением Гига Гвазава.

Пациент после операции чувствует себя хорошо, мужчину выписали домой. В целях профилактики мочекаменных болезней специалисты рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию, соблюдать диету и пить больше жидкости.

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