Подмосковье 28 апреля 2023, 03:31 Эндоскописты из Мытищ приняли участие в международном форуме в Санкт-Петербурге ГБУЗ МО "МГКБ"

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Специалисты эндоскопического отделения Мытищинской больницы поучаствовали в Четырнадцатой всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. На мероприятии присутствовали порядка полутора тысяч докторов из России и других стран.

Врачи-эндоскописты из Мытищ Олег Терновых и Елена Кириенко, а также старшая медицинская сестра отделения Ольга Соболева традиционно участвуют в главном событии года для российских специалистов по осмотру полостей человеческого тела. Медсестра выступила на форуме с лекцией «Пути преодоления психологических барьеров пациентов на этапе подготовки к проведению эндоскопического обследования».

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Участники конференции получили профессиональный опыт, а также смогли ознакомиться с алгоритмом работы отделений эндоскопии, современных санитарно-эпидемиологических правил при профильных вмешательствах, обработке гибких приспособления и оказания экстренной помощи во время эндоскопических исследований.

Большое внимание уделили диагностике и лечению желчевыводящих и панкреатических протоков, детской эндоскопии и использованию искусственного интеллекта в профильной практике.

«„Эндоскопия — будущее медицины“, так звучит основная тема конференции уже на протяжении нескольких лет. Для меня и коллег — это возможность увидеть самые необычные случаи из медицинской практики, узнать о новых способах диагностики и лечения. Увидеть, как проводятся сложные эндоскопические вмешательства», — поделился доктор Олег Терновых.

Также эндоскопист добавил, что статистика смертности от кровотечений при заболеваниях желудочно-кишечного тракта на текущий момент составляет от 18 до 25%. Вовремя диагностировать заболевания и внушить пациентам не игнорировать их симптомы — одна из основных задач специалистов.

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