Подмосковье 22 августа 2023, 17:38 Мытищи заняли 2-е место на фестивале детского дворового футбола в Подмосковье пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Спортсмены из центра физической культуры и спорта «Мытищи» успешно выступили на региональном этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. Ребята заняли на турнире 2-е место, уступив команде из Коломны.

Мытищинские футболисты во время состязаний забили 14 мячей, при этом пропустили всего два гола. На предварительном этапе команда одержала победу во всех трех матчах, обыграв в полуфинале спортсменов из Власихи.

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Последний матч ребята сыграли с Коломной. Основное время финальной игры закончилось со счетом 0:0. Однако в серии пенальти соперники оказались сильнее.

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