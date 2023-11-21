Подмосковье 21 ноября 2023, 10:16 Мытищи выиграли бронзу на всероссийском конкурсе ансамблей бального танца пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Коллектив бального танца «Грация» из Мытищ стал лауреатом на всероссийском фестивале-конкурсе ансамблей «Здравствуй, Ярославия». Артисты заняли 3-е место в своей возрастной категории.

Фестиваль прошел в Ярославле. Организатором выступил Государственный российский дом народного творчества имени Поленова.

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Младшая группа ансамбля «Грация» из Мытищ не стала призером фестиваля. Однако танцоры из старшей группы смогли опередить коллективы из Омской, Ярославской и Ленинградской областей, республики Чувашия, Твери, Костромы и Ростова.

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