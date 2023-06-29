Подмосковье 29 июня 2023, 15:57 Мытищи вошли в топ‑10 округов Подмосковья по сбору тары в экопунктах

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Мытищи попали в десятку лучших подмосковных округов по сбору тары в экопунктах. Рейтинг составили компания «РТ-Инвест» и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Экопункты по приему тары находятся в учебных заведениях, парках, магазинах и спортивных комплексах Мытищ. Всего за 12 месяцев было собрано 250 тысяч единиц тары весом около 6,8 тонны.

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Подведены также итоги года работы отдельных экопунктов. Тройку лидеров замыкает экопункт в Центральном парке культуры Мытищ, где было собрано 48 тысяч единиц тары.

Жители Подмосковья, сдавая тару, получают баллы, которые можно потратить на еду, аренду транспорта и покупку книг. Кроме того, баллы можно отправить на благотворительность в один из трех фондов — «Кораблик», «Второе дыхание» и «Дорога жизни».

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