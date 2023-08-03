Подмосковье 03 августа 2023, 12:17 Мытищи вошли в топ-20 умных городов Подмосковья пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Мытищи попали в рейтинг умных городов по результатам за 2022 год. Округ занял 20-е место индекса «IQ городов» в Подмосковье.

Более 200 городов участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». В этом году индекс «IQ городов» впервые рассчитали и для регионов — участников проекта.

Реклама

Московская область вошла в топ-10 и получила награду за наибольшую активность. Показатели оценивали в четырех категориях: крупнейшие города, крупные города, большие города и административные центры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».