09 августа 2023, 15:20
Мытищи стали лидером Подмосковья по количеству отремонтированных ям за неделю
Более 200 дорожных ям устранили в Мытищах за прошедшую неделю. Округ стал лидером среди муниципалитетов Подмосковья в этом направлении.
Дорожные службы городского округа Мытищи зафиксировали и устранили 238 ям за первую неделю августа.
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Всего в Подмосковье на прошлой неделе устранили более девяти тысяч ям: более 5,5 тысячи — на муниципальных дорогах и еще 3,4 тысячи — на региональных.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии осенью трассы М-12.
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