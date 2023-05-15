Подмосковье 15 мая 2023, 15:36 Мытищи стали лидером Подмосковья по аренде электросамокатов в апреле Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Сезон кикшеринга в Подмосковье открылся в начале апреля. Лидером по количеству арендованных за месяц электросамокатов стали Мытищи, где зафиксировано уже более 40 тысяч поездок.

В Минтрансе Подмосковья подсчитали, что ежедневно в Мытищах арендуется около 1,6 тысячи электросамокатов. Среднее время аренды составляет 12 минут. Чаще всего сервисом пользуются для того, чтобы доехать до метро, до дома или работы. Среднее расстояние составляет два километра, а самая длинная поездка, зафиксированная в городском округе, составила 30 километров.

Реклама

Сервис кикшеринга популярен в Подмосковье. На электросамокатах удобно перемещаться по паркам, скверам и прогулочным зонам. Минтранс призывает соблюдать ПДД при поездках и не оставлять транспортные средства в непредназначенных для этого местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».