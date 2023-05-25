Подмосковье 25 мая 2023, 00:30 Мытищи стали лидером формата «выездных администраций» от Минтерполитики Подмосковья Пресс-служба городского округа Подольск

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За первый квартал 2023 года Мытищи провели семь встреч с жителями округа, которые называются «выездными администрациями». Формат развивает министерство территориальной политики Московской области.

По количеству таких встреч Мытищи стали лидером региона. Всего на одну встречу от Мытищ отстает Кашира — там провели шесть «выездных администраций», в Павловом Посаде, Сергиевом Посаде и Подольске — по пять.

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«Остальные муниципалитеты также внедрили формат в свою работу и организуют встречи с жителями, когда не жители приезжают в администрацию, а администрация выезжает к жителям», — уточнили в министерстве.

Подобные мероприятия в Подольске теперь проводят еженедельно. На последним из них жители пожаловались на расселение жилого дома на улице Энтузиастов, признание аварийными двух домов на улицах Орджоникидзе и Мира, своевременный вывоз мусора, ремонт тротуара до ОКБ «Гидропресс» и озвучили другие проблемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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