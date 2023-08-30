Подмосковье 30 августа 2023, 16:37 Мытищи победили на международном конкурсе по ракетомодельному спорту пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Сборная Мытищ заняла 1-е место на соревнованиях за кубок имени Градовича по ракетомодельному спорту. Турнир прошел в Белоруссии.

Участие в соревнованиях приняли две команды ракетомоделистов из детско-юношеского центра «Галактика». Ребята состязались со спортсменами из Белоруссии и Узбекистана.

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Сборная Мытищ победила в общем командном зачете. Округ на турнире представили Даниэль Алеид, Михаил Буданов, Андрей Герливанов, Екатерина Герливанова, Федор Пучнин, Игорь Ибрагимов и Ольга Ибрагимова.

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