Подмосковье 12 января 2023, 15:11 Мытищи и китайский Дэчжоу стали городами-побратимами

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Сегодня представители Мытищ и города Дэчжоу из китайской провинции Шаньдун подписали соглашение о породненных отношениях. Теперь города-побратимы будут сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, а также будут обмениваться специалистами.

Встреча делегаций прошла в онлайн-формате. С российской стороны на ней были первый замглавы Мытищ Людмила Иванова, советник зампреда правительства Московской области по сотрудничеству с Китаем Николай Вавилов и замдиректора гимназии № 33 Надежда Мучкина. Китайскую сторону возглавил вице-мэр Дэчжоу Чэнь Хаймин.

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«За последние 10 лет китайскими партнерами в экономику области привлечено более 750 миллионов долларов, создано свыше шести тысяч рабочих мест. Китай занимает третье место по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК) из региона. За 11 месяцев 2022 года Подмосковье экспортировало 78,5 тысячи тонн продукции АПК на сумму более 270 миллионов долларов. Соглашение с городом Дэчжоу позволит развивать еще один канал для расширения связей в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Китаем», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Договор рассчитан на пять лет и будет автоматически продлеваться после истечения срока, если одна из сторон не пожелает прекратить его действие.

«Установление побратимской пары "Мытищи — Дэчжоу" — это результат длительной проработки как с российской, так и с китайской стороны в рамках соглашения между Московской областью и провинцией Шаньдун. Этот процесс был запущен заместителем председателя правительства Московской области Георгием Филимоновым и вице-губернатором провинции Шаньдун», — отметил Николай Вавилов.

«Для нас важно установление побратимских отношений с Дэчжоу, где ускоренными темпами развивается швейно-текстильная промышленность, сельское хозяйство, производство высококачественного обрабатывающего оборудования. В настоящее время большое внимание уделяется изучению китайского языка в России, а также изучению русского языка в Китае», — сообщила Людмила Иванова.

Отметим, Мытищи считается крупным промышленным и культурным центром Подмосковья. По итогам 2022 года оборот организаций в Мытищах составил 900 миллиардов рублей — это 5,5% от всего оборота предприятий Подмосковья.

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