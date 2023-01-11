Подмосковье 11 января 2023, 23:07 Мытищи и Дэчжоу станут городами-побратимами в 2023 году

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Представители Мытищ и города Дэчжоу китайской провинции Шаньдун планируют подписать соглашение о породненных отношениях. Субъекты будут сотрудничать в сферахсельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, выставок, науки и техники, культуры, образования, спорта, здравоохранения, а также будут обмениваться специалистами.

Подписание запланировано на 12 января. Соглашение между Мытищами и Дэчжоу рассчитано на пять лет и будет автоматически продлеваться после истечения срока, если одна из сторон не пожелает прекратить его действие.

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За последние 10 лет товарооборот России и Китая почти удвоился. За последний год он составил порядка 180 миллиардов долларов. Для Подмосковья Китай стал главным торговым партнером, а также третьим самым крупным в сфере агропромышленного комплекса.

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Мытищи является крупным промышленным и культурным центром Подмосковья с населением почти 290 тысяч человек площадью более 43 тысяч гектаров. В 2022 году оборот организаций в Мытищах составил 900 миллиардов рублей — это 5,5% от всего оборота организаций Подмосковья.

В 2022 году в экономику и социальную сферу городского округа направили почти 68 миллиардов рублей. Ведущая роль экономики в Мытищах принадлежит обрабатывающей промышленности. Ее удельный вес в общем объеме отгружаемой промышленной продукции составляет почти 80%.

Отметим, в июне 2022 года представители Подмосковья и провинции Шаньдун также подписали меморандум о сотрудничестве.

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