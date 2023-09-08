Подмосковье 08 сентября 2023, 18:53 «Мы выбираем наше будущее». Мать бойца СВО проголосовала в Лыткарине Мать участника СВО проголосовала на выборах в Лыткарине Антон Шаманин

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В Лыткарине на голосование пришла мать вернувшегося из зоны СВО добровольца. Анна Воробьева сделала это с помощью дистанционного электронного голосования.

Воробьева не видела сына более семи месяцев и была очень рада его возвращению. Сейчас он продолжает охранять порядок в нашей стране в рядах Росгвардии.

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«Выборы — очень важный момент в жизни каждого человека. Я и моя семья — не исключение. Мы выбираем наше будущее, строим его своими руками для наших детей. Считаю, что каждый житель должен проявить свою гражданскую позицию», — заявила Воробьева.

Выборы продлятся в Московской области до 10 сентября. Для удобства избирателей впервые в регионе применяется формат дистанционного электронного голосования — ДЭГ.

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