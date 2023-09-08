Подмосковье 08 сентября 2023, 17:58 «Мы выбираем будущее». Глава городского округа Щелково — о голосовании в Подмосковье Глава городского округа Щелково проголосовал на выборах Илья Солдаткин

Читать 360tv в

Глава Щелкова Андрей Булгаков проголосовал на выборах в Подмосковье. Он напомнил, что поучаствовать в них жители могут в течение трех дней — с 8 по 10 сентября.

Булгаков проголосовал вместе с родителями учеников новой школы в микрорайоне Финском.

Реклама

«Мы выбираем будущее для себя, наших детей, всех следующих поколений и оно должно быть лучшим. Всех призываю принять участие в выборах», — сказал он.

Всего в Щелкове будут работать 125 избирательных участков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».