08 сентября 2023, 17:58
«Мы выбираем будущее». Глава городского округа Щелково — о голосовании в Подмосковье
Глава городского округа Щелково проголосовал на выборах
Глава Щелкова Андрей Булгаков проголосовал на выборах в Подмосковье. Он напомнил, что поучаствовать в них жители могут в течение трех дней — с 8 по 10 сентября.
Булгаков проголосовал вместе с родителями учеников новой школы в микрорайоне Финском.
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«Мы выбираем будущее для себя, наших детей, всех следующих поколений и оно должно быть лучшим. Всех призываю принять участие в выборах», — сказал он.
Всего в Щелкове будут работать 125 избирательных участков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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