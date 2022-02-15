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    15 февраля 2022, 16:01

    «Встали на рельсы». Газификация в Подмосковье продолжилась по графику, несмотря на зимние сложности

    Глава «Мособлгаза» Баранов рассказал о сложностях прокладки труб зимой

    Анастасия Аброськина, Ольга Назаркина

    Газификация каждого населенного пункта в Подмосковье уникальна. На процессе сказываются различия в подземных коммуникациях и расположение земель. Бывают сложности из-за погоды, рассказал глава «Мособлгаза» Игорь Баранов. Но работы все равно выполняют по графику.

    «Встали на рельсы». Газификация в Подмосковье продолжилась по графику, несмотря на зимние сложности | Изображение 1

    «Мы действительно встали на рельсы еще в прошлом году, но сказать, что мы идем по накатанной, пока не могу, потому что процесс газификации — это не серийное производство», — подчеркнул Баранов.

    Он отметил, что в работе имеет значение и то, какие дороги в населенном пункте — грунтовые или асфальтированные. И таких нюансов много. Приходится проектировать каждый населенный пункт отдельно, объяснил глава «Мособлгаза».

    «И по накатанной не будет, пока мы не сделаем всю работу. Я не скрою — есть сложности, безусловно. Плотность застройки большая», — добавил специалист.

    По его словам, мягкая зима, с одной стороны, радовала, ведь при строительстве используется полиэтилен. Если, например, температура воздуха ниже 15 градусов, этот материал просто невозможно раскатать. Но вместе с тем сложность вносили сильные осадки.

    «Но зима очень снежная. Сейчас, когда мы ездим по объектам, высота снежного покрова достигает человеческого роста. Это тоже требует дополнительных усилий», — рассказал Баранов.

    В цифрах

    Он отметил, что газификация идет по графику. За минувшую неделю голубое топливо пришло еще в 11 сел и деревень. С начала 2022 года их уже 34, а в первом квартале «Мособлгаз» обеспечит теплом 295 населенных пунктов.

    «В целом критической проблематики никакой нет. Есть лишь рабочие вопросы, с которыми мы постоянно двигаемся», — сказал Баранов.

    Глава компании обратил внимание, что в Московской области есть всего два критерия для включения в программу. Первый — наличие действующего газопровода в границах поселения, а второй — зарегистрированный дом.

    Программа распространяется только на индивидуальные жилищные строительства. Дачи в нее не включены, заметил Баранов.

    Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.