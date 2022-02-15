«Встали на рельсы». Газификация в Подмосковье продолжилась по графику, несмотря на зимние сложности

Газификация каждого населенного пункта в Подмосковье уникальна. На процессе сказываются различия в подземных коммуникациях и расположение земель. Бывают сложности из-за погоды, рассказал глава «Мособлгаза» Игорь Баранов. Но работы все равно выполняют по графику.

«Мы действительно встали на рельсы еще в прошлом году, но сказать, что мы идем по накатанной, пока не могу, потому что процесс газификации — это не серийное производство», — подчеркнул Баранов.

Он отметил, что в работе имеет значение и то, какие дороги в населенном пункте — грунтовые или асфальтированные. И таких нюансов много. Приходится проектировать каждый населенный пункт отдельно, объяснил глава «Мособлгаза».

«И по накатанной не будет, пока мы не сделаем всю работу. Я не скрою — есть сложности, безусловно. Плотность застройки большая», — добавил специалист.

По его словам, мягкая зима, с одной стороны, радовала, ведь при строительстве используется полиэтилен. Если, например, температура воздуха ниже 15 градусов, этот материал просто невозможно раскатать. Но вместе с тем сложность вносили сильные осадки.

«Но зима очень снежная. Сейчас, когда мы ездим по объектам, высота снежного покрова достигает человеческого роста. Это тоже требует дополнительных усилий», — рассказал Баранов.

В цифрах

Он отметил, что газификация идет по графику. За минувшую неделю голубое топливо пришло еще в 11 сел и деревень. С начала 2022 года их уже 34, а в первом квартале «Мособлгаз» обеспечит теплом 295 населенных пунктов.

«В целом критической проблематики никакой нет. Есть лишь рабочие вопросы, с которыми мы постоянно двигаемся», — сказал Баранов.

Глава компании обратил внимание, что в Московской области есть всего два критерия для включения в программу. Первый — наличие действующего газопровода в границах поселения, а второй — зарегистрированный дом.

Программа распространяется только на индивидуальные жилищные строительства. Дачи в нее не включены, заметил Баранов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.