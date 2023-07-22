Важное 22 июля 2023, 13:36 «Мы вместе многого добились». Губернатор Воробьев — о развитии ОЭЗ в Подмосковье Губернатор Воробьев напомнил, что Подмосковье — лидер по числу ОЭЗ в России Сайт правительства Московской области

Читать 360tv в

Формат особых экономических зон внедрили в России ровно 18 лет назад — в 2005 году. Сегодня Подмосковье является лидером в стране по числу ОЭЗ, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он поздравил резидентов предприятий с днем создания особых экономических зон.

«Поздравляю резидентов, инвесторов и работников с особенным для всех нас днем. Мы вместе многого добились», — написал глава региона.

Реклама

В Подмосковье работают три зоны промышленно-производственного типа — «Кашира», «Максимиха» в Домодедове и «Ступино Квадрат» и два предприятия технико-внедренческой категории — «Исток» во Фрязине и «Дубна».

За все время существования в ОЭЗ создали около девяти тысяч рабочих мест, общий объем инвестиций составил 131,5 миллиарда рублей.

Андрей Воробьев напомнил, что ОЭЗ являются драйверами промышленного и технологического развития, где создают комфортные условия для производителей.

Зоны обеспечивают готовую инфраструктуру, в них работают управляющие компании по решению вопросов резидентов и особый налоговый режим с нулевой ставкой на имущество в течение 10 лет. В ОЭЗ освобождают от земельных и транспортных обязательств на пять лет, а для резидентов действует сниженная ставка налога на прибыль.

«Каждый пятый резидент ОЭЗ в России — это резидент наших областных ОЭЗ. В 2022 году мы привлекли 16 новых инвесторов, четыре из них уже запустили производство», — добавил губернатор Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».