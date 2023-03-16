Подмосковье 16 марта 2023, 08:57 «Мы вам рады и стараемся»: Воробьев — о поддержке предпринимателей в Подмосковье Фото: Константин Семенец

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Малым и средним бизнесом занимаются 500 тысяч жителей Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik отметил, что регион рад предпринимателям, и на то, чтобы это показать, направлены выделяемые меры поддержки.

Воробьев встретился с предпринимателями на заводе компании «Мобитрак» в Истре. Одной из участниц встречи стала владелица двух студий маникюра и двух кофеен Анна. Еще молодая предпринимательница открыла ногтевую студию в Реутове. Она рассказала, что после пандемии коронавируса покупательская способность упала, но администрация посодействовала в запуске рекламы, что очень помогло ее предприятиям. Анна поблагодарила за меры поддержки, которые предоставляет бизнесменам Подмосковье.

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Воробьев отметил, что региональное правительство заинтересовано в том, чтобы на следующей встрече у Анны было не две, а четыре студии или кофейни. Губернатор добавил, что в Подмосковье малым и средним бизнесом занимается 500 тысяч человек.

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«Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — заявил Воробьев.

Фото: Константин Семенец

Он подчеркнул, что предлагаемых регионом мер не может быть много и их создание направлено на то, чтобы показать — Подмосковье радо предпринимателям. В Московской области, по словам губернатора, бизнес ждут и стараются искать нестандартные решения для его развития.

«Может быть, это будет системное решение, нормативный акт какой-то, который позволит промышленную ипотеку взять, или частный случай. Ключевое, что мы вам рады, мы стараемся», — сказал Воробьев.

Он отметил, что у каждого времени есть свои сложности.

«Поэтому тем более мы должны дружить и общаться, чтобы знать, что мешает вам развиваться», — добавил Воробьев.

В завершении встречи с предпринимателями губернатор выразил надежду на то, что в следующий раз позитив также будет виден в каждой из компаний.