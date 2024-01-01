Подмосковье 01 января 2024, 21:07 «Мы в вас верим». Воробьев записал поздравление для бойцов группировки «Запад» Губернатор Подмосковья Воробьев записал поздравление для бойцов группы «Запад»

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Видеопоздравление с Новым годом записал губернатор Московской области Андрей Воробьев для подмосковных бойцов, которые вошли в отряд группировки войск «Запад» и сейчас продолжают работать в зоне проведения специальной военной операции. Ролик глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Воробьев пояснил, что с предложением записать видео с новогодним поздравлением для бойцов к нему обратился заместитель командира Таманской дивизии. Офицер стал одним из участников торжественной церемонии вручения государственных наград, которая прошла в Доме правительства Московской области.

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Губернатор подчеркнул, что после торжественной церемонии вместе с командирами он обсудил меры поддержки военнослужащих и членов их семей, а также о возможности поздравить бойцов на передовой с Новым годом.

«Хочу сказать», что мы вам гордимся. Мы понимаем, какую ношу и какие испытания вы проходите ради нашей общей победы. Что вы беспокоитесь за тех, кто ждет вас здесь: близкие, родители, ваши семьи и конечно ваши дети. Мы со своей стороны делаем все, чтобы все получили понимание и поддержку. Хочу пожелать всем вернуться домой живыми, здоровыми, только с победой. Мы в вас верим. Только вперед», — обратился к военнослужащим губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев напомнил, что семьям участников специальной военной операции помогает фонд «Защитники Отечества». Там бойцам, а также их ближайшим родственникам рассказывают об оформлении документов, получении льгот и прохождении реабилитации.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что всех бойцов очень ждут дома с победой.