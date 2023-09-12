Подмосковье 12 сентября 2023, 11:37 «Мы увидим лучшие 5 лет». Телеведущий Сергей Тугушев — о победе Воробьева на выборах в Подмосковье Телеведущий Сергей Тугушев отметил высокую поддержку губернатора Подмосковья Телеканал «360»

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Андрей Воробьев одержал уверенную победу на выборах в Подмосковье. Телеведущий Сергей Тугушев поздравил главу региона с этим результатом и отметил высокий уровень поддержки населения. По мнению журналиста, Московскую область ждет лучшая губернаторская пятилетка.

«На мой взгляд, это была одна из лучших кампаний в истории региона. Она прошла чисто, открыто, без замечаний и нарушений законодательства. Результат, который показал Андрей Юрьевич, доказывает его реальную поддержку в регионе. Достаточно высокую оценку действиям губернатора дает и президент», — отметил Тугушев.

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По его словам, жители повсюду видят результаты работы Воробьева. Это новые дороги и развязки, школы и детские сады, поликлиники и стадионы.

«Нисколько не сомневаюсь, что в предстоящие пять лет мы увидим лучший губернаторский срок Андрея Воробьева. Несмотря на то, что он уже 10 лет работает и показал результат, мне кажется, что он с еще большим напором будет реализовывать новые амбициозные проекты. Только вперед!» — подытожил журналист.

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