«Мы стоим на сакральной границе». Михалков порассуждал о роли образования на Форуме педагогов Подмосковья

Председатель Союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков выступил на Форуме педагогов Подмосковья. Говоря о роли образования и воспитания, он заявил, что на России лежит огромная ответственность в плане продвижения традиционных ценностей.

По словам Михалкова, страна стоит «на сакральной границе».

«Пришел час, когда у нас есть единственный шанс вновь обрести свою идентичность, свою культуру, свое достоинство, свою историю. Мы сегодня единственная страна в мире, которая реально может защитить — к сожалению, кровью и лишениями — ценности православного мира. Мы сегодня стоим, закрывая собою остальной мир, который пытается жить в парадигме традиционных ценностей семьи, истории и так далее», — подчеркнул кинорежиссер.

Он заметил, что в последнее время само слово «воспитание» оказалось «вынуто из обихода», а права учителей стали ущемляться. Михалков напомнил, как публицист Евгений Понасенков «публично оскорблял учителей маленькой школы» в Забайкальском крае и «запудрил детям мозги».

Михалков также порассуждал о сути воспитания и о влиянии «элиты» на массы.

«В свое время бывший министр образования господин Фурсенко сказал такую легендарную фразу: „Мы воспитываем не творцов, а грамотных потребителей“. Это концептуальная вещь. Что будет потреблять грамотный потребитель, если не будет тех, кто будет творить?» — добавил Михалков.

По его мнению, проблема нашего общества сегодня в том, что образ жизни страны определяет «минимальная кучка людей: из 145 миллионов граждан слышны 1,5% и видны 1,5% — на телевидении, в СМИ, в общественном сознании».